Concorsi AGCM 2024: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aperto le selezioni per 76 giovani praticanti per il 2024. Questo concorso è destinato a laureati in ambiti giuridici, economici e statistici, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di formazione in uno degli enti più importanti d’Italia in materia di concorrenza e tutela del consumatore. Ai partecipanti è offerto un rimborso spese fino a 1.500 euro mensili.

Requisiti concorsi AGCM 2024

Il concorso AGCM 2024 prevede requisiti specifici in base alla tipologia di formazione. Per i 16 posti riservati ai candidati con formazione giuridica completa, è richiesta una laurea in materie giuridiche con un voto minimo di 105/110, abilitazione alla professione forense, e un’età inferiore ai 32 anni.

I 10 praticanti con formazione economica devono avere un titolo di studio avanzato come un master di II livello o 18 mesi di dottorato in ambiti economici rilevanti, e non superare i 32 anni. Infine, per i 50 praticanti in giurisprudenza, economia e statistica, è richiesta una laurea di secondo livello con votazione minima di 105/110 e un’età inferiore ai 28 anni.

Le candidature devono essere presentate online entro il 25 novembre 2024. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni e i moduli di partecipazione sul sito ufficiale dell’AGCM, dove sono disponibili anche i bandi completi.

Formazione graduatorie e iter selettivo

Le selezioni avvengono mediante una graduatoria formulata dalla Commissione AGCM in base a criteri quali il voto di laurea, le esperienze formative e professionali, e la pertinenza dei titoli presentati. Particolare attenzione sarà data alla lettera motivazionale, in cui i candidati dovranno descrivere le proprie aspirazioni professionali. L’intero processo è pensato per individuare profili che possano contribuire alle competenze istituzionali dell’Autorità.

Sbocchi professionali con AGCM

I praticanti selezionati per i Concorsi AGCM 2024 avranno l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e formativo. Con un impegno variabile tra 12 e 18 mesi, l’esperienza in AGCM offre una concreta opportunità di crescita nelle aree del diritto, dell’economia e della statistica, con un focus su concorrenza e tutela dei consumatori.