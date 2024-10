Bonus RC auto: approvato il nuovo contributo per la riduzione del costo delle polizze assicurative. La misura è prevista nel Decreto Omnibus 2024, convertito in legge, grazie ai nuovi fondi stanziati (20 milioni di euro). Il bonus sarà direttamente fornito alle Province e alle Città metropolitane.

Il Decreto Omnibus introduce misure fiscali urgenti e prevede non solo il Bonus RC auto ma anche tanti altri contributi.

Bonus RC auto, cos’è

Le Province e le Città metropolitane, grazie ai fondi ricevuti, potranno avviare delle collaborazioni con le compagnie assicurative per promuovere sconti sulle RC Auto. Questo bonus arriva a seguito della crisi economica che ha colpito le Province e le Città metropolitane in Italia, che hanno dovuto fare i conti con la contrazione del mercato automobilistico e, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19, con minori entrate fiscali legate alla circolazione stradale.

Come funziona il bonus RC auto

Una volta ricevuti i fondi previsti dal Decreto Omnibus 2024, le amministrazioni locali avranno la facoltà di decidere come utilizzarli per riconoscere una riduzione degli importi delle assicurazioni auto. Le risorse saranno allocate in base alle perdite, pertanto chi avrà registrato una maggiore contrazione delle entrate fiscali derivanti dal settore automobilistico, quindi quelle che hanno subito perdite più consistenti, riceverà una quantità maggiore di fondi disponibili. Ciò significa che la quantità di sconto disponibile non sarà uniforme in tutto il paese.

Quando entrerà in vigore il Bonus RC auto

Al momento, non si hanno ulteriori informazioni dettagliate per quanto riguarda il bonus, il quale entrerà in vigore appena il Decreto Omnibus 2024 convertito in Legge sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, gli Enti locali beneficiari dovranno pubblicare i decreti attuativi.

Si prevede tuttavia che gli effetti per gli automobilisti, in termini di riduzione dei costi assicurativi, possano essere visibili già nei primi mesi del 2025.

Per saperne di più sulla gestione e su quanto spetta di bonus nel proprio comune, si potranno anche contattare direttamente gli uffici competenti della propria Provincia o Città metropolitana