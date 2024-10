Concorso operatori ministero interno 2024: un’opportunità per chi desidera intraprendere la carriera nella pubblica amministrazione, di seguito tutti i dettagli sul bando di concorso.

Concorso operatori ministero interno 2024: come funziona

Il concorso prevede la suddivisione di 150 posti complessivi.

Questi posti sono così distribuiti:

93 posti per il profilo di ruolo di operatore amministrativo ;

per il profilo di ruolo di operatore ; 57 posti per il profilo di ruolo di operatore tecnico.

Questi posti saranno assegnati presso gli Uffici centrali e periferici del ministero dell’interno. I posti sono, ovviamente, a tempo indeterminato.

É prevista una riserva, ai sensi dell’art.24, del 30 per cento dei posti in favore dei volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito.

Le sedi di lavoro sono disseminate per tutta la penisola vi consigliamo di visualizzare il documento completo per verificare meglio la disponibilità dei posti nelle vostre province:

Agrigento : 2 posti di operatori amministrativi,

: 2 posti di operatori amministrativi, Catania : 2 posti di operatori tecnici,

: 2 posti di operatori tecnici, Enna : 1 posto da operatore amministrativo,

: 1 posto da operatore amministrativo, Messina : 1 posto da operatore amministrativo,

: 1 posto da operatore amministrativo, Siracusa: 1 posto da operatore amministrativo.

Concorso operatori ministero interno 2024: requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura di selezione, gli iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE;

Assolvimento dell’obbligo scolastico,

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste,

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

non essere stati dichiarati decaduti per conseguito la nomina o l’assunzione mediante documenti falsi o viziati da nullità insanabile,

non aver riportato condanne penali,

non essere sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza,

non essere stati sottoposti ad applicazione di pena,

avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Il processo di selezione

La selezione è mirata ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere mansioni previste nell’ambito dell’area degli operatori dei due profili. Il candidato, inoltre, deve possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana per gli avviati a selezione che non sono cittadini italiani, consistente in un colloquio e in una prova pratica di idoneità.

Per l’operatore amministrativo: le mansioni comprendono attività ausiliarie e di supporto ai vari uffici con autonomia e responsabilità, le attività includono archivio e segreteria di tipo semplice:

classificazione, registrazione, protocollazione e trasmissione degli atti,

consegna e ritiro di atti e documenti,

ricevimento visitatori e regolazione del flusso del pubblico,

utilizzo apparecchiature tecnologiche,

attività presso i centri cifra.

Per gli operatori tecnici invece si parla di;

piccola manutenzione ordinaria,

montaggio e smontaggio di elementi di arredo,

magazzinaggio e riordino delle attrezzature,

distribuzione di documenti e materiale d’ufficio,

utilizzo di apparecchiature complesse e verifica dell’efficienza,

La procedura di selezione avviene in questo modo: la Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile, operante all’interno del Dipartimento per l’Amministrazione Generale e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, invia ai Centri per l’Impiego competenti per territorio una richiesta di avviamento a selezione. Questo avviamento riguarda un numero di lavoratori pari al doppio dei posti disponibili. Successivamente, i Centri per l’Impiego hanno un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per avviare la selezione dei candidati, seguendo l’ordine di graduatoria degli iscritti che soddisfano i requisiti specificati nella richiesta.