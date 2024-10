Ogni quattro anni, nell’Università di Catania, hanno luogo le elezioni dei vari componenti in seno alle strutture dei dipartimenti, curate dall’Ufficio Affari generali ed elettorali ed indette dal Rettore Francesco Priolo.

Quest’anno, la data fissata per le elezioni è il 5 novembre 2024, dalle ore 9 alle ore 17.

Il Senato Accademico è un organo collegiale rappresentativo dell’Università, rimane in carica per un massimo di quattro anni e svolge un compito amministrativo fondamentale.

Queste elezioni rappresentano un’opportunità sia per i docenti e il personale tecnico-amministrativo di partecipare attivamente alla vita e alle decisioni universitarie, ma anche per permettere gli elettori di votare in base alle proprie opinioni ed esigenze.

Composizione e modalità di voto

Il Senato Accademico è costituito, come stabilito dallo Statuto di Ateneo, da 28 componenti:

18 direttori di dipartimento;

otto docenti rappresentanti della aree scientifico-disciplinari (di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori);

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Le votazioni si terranno on line da remoto tramite il proprio dispositivo personale (PC, tablet, cellulare), accedendo alla piattaforma designata dal seggio telematico, tramite un link mandato per e-mail e contente tutte le indicazioni su come accedere e come votare.

Ogni elettore, al quale sarà garantita segretezza di voto e anonimato, potrà esprimere una sola preferenza e la votazione sarà valida solo nel caso in cui prendano parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.

Procedure e Tempistiche

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 17.00 dell’11 Ottobre 2024 e l’elenco dei candidati verrà successivamente pubblicato entro 8 giorni prima della data di elezioni.

La commissione elettorale sarà indicata dal Rettore e composta da: un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un’unità di personale tecnico-amministrativo che assume anche la funzione di segretario.

Verranno selezionati anche un Presedente ed un Vicepresidente eletti dalla commissione.

Le operazioni di scrutinio avverranno subito dopo la chiusura delle votazioni ed infine l’esito delle votazioni sarà pubblicato direttamente sul sito web dell’Ateneo.

Le elezioni del Senato Accademico rappresentano un momento cruciale per la comunità studentesca, nonché un occasione per contribuire attivamente ad una migliore organizzazione del nostro Ateneo verso un futuro accademico più innovativo.