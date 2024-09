Proprio oggi è iniziato lo smontaggio del solarium del Nautico a Catania. La repentina decisone ha suscitano il malcontento dei cittadini e dei numerosi bagnati. Le temperature ancora calde permettevano di usufruire ancora per qualche giorno dei solarium sparsi in giro per la città.

Una valida alternativa ai solarium

A darne notizia una Lungomare Liberato, che in alternativa all’utilizzo dei solarium suggerisce di ripristinare l’accessibilità a tutta la spiaggia di Li Cuti, spostando i massi come avveniva in passato. Questa operazione, oltre a migliorare l’estetica della zona, permetterebbe ai bagnanti di fruire del mare senza ostacoli, garantendo un accesso più agevole anche durante le settimane di settembre e ottobre.

Il lungomare, uno dei luoghi simbolo della città, dovrebbe rappresentare un’opportunità di relax e svago per tutti, non solo durante i mesi estivi, ma anche nel periodo autunnale. Infine viene dichiarata la speranza che il Comune prenda in considerazione le richieste dei cittadini e lavori per rendere più fruibile la spiaggia, permettendo a tutti di godere del mare e del sole, in qualunque stagione.