Lavoro Catania: Eurospin, Sephora e Leroy Merlin cercano nuovo personale per i loro store di Catania. Di seguito tutte le informazioni necessarie per candidarsi e le loro offerte.

Lavoro Catania, Eurospin

L’azienda cerca per la propria sede di Catania, una persona che sia capo settore gastronomia Sicilia orientale. I requisiti sono la laurea o solo diploma ad indirizzo tecnico/ economico, esperienza pregressa nell’ambito di gastronomia, capacità analitica e di organizzazione del lavoro.

La risorsa, a cui sarà affidata la supervisione di un certo numero di punti vendita, si occuperà nelle specifico di:

Effettuare sopralluoghi giornalieri nei sui P.V. dell’area assegnata con l’obiettivo di mantenere gli standard;

Supportare il gestore nello sviluppo delle politiche commerciali;

Presidiare la corretta esposizione dei piani promozionali nonché quella dei prezzi;

Monitorare eventuali rotture di stock;

Gestire la comunicazione con i colleghi degli acquisti e con i gestori esterni;

Lavoro Catania, Sephora

Lo store di Via Etnea cerca un/una beauty advisor che sia creativa, sempre alla ricerca di nuove tendenze, innovativa e con voglia di sperimentare. Definiscono l’audacia come la caratteristica fondamentale che cercano e che secondo loro fa la differenza.

Chi si occupa di questa posizione si dovrà occupare di:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile: li fari sentire coccolati, ascoltati e consigliati al meglio.

Offrire consulenze personalizzate ai visitatori, in base al tipo di cliente ed al tipo di prodotto di cui tratterai

Supportare il direttore di negozio e gli Specialist nella gestione delle attività quotidiane

Contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dello Store (budget e target) essendo in grado di adattarti agli eventuali cambi di strategia e nuovi piani d’azione stabiliti dai tuoi manager

Riordinare e gestire il magazzino e le delivery

Contribuire alla creazione di un forte spirito di squadra collaborando con i tuoi colleghi di team e instaurando un clima virtuoso

I requisiti richiesti sono un diploma di scuola superiore ed una buona conoscenza dell’inglese (se possibile anche del francese). Inoltre bisogna avere: esperienza pregressa in ruoli analoghi (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant) preferibilmente in contesti Retail multinazionali dinamici; una conoscenza dei principali KPI del commercio; agilità, dinamismo e flessibilità; forte orientamento ai risultati ed un’alta predisposizione al lavoro in team.

Lavoro Catania, Leroy Merlin

La sede di Belpasso cerca una persona addetta alle casse, le qualifiche richieste sono il diploma o laurea, pregressa esperienza lavorativa a contatto con i clienti, Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici, orientamento al cliente, dinamicità e proattività e ottime capacità comunicative.

Chi occuperà questa posizione avrà le seguenti responsabilità: