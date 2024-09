Il prossimo venerdì 4 ottobre, alle ore 17:00, Librino ospiterà l’atteso Elefantino Street Festival presso Piazza dell’Elefante in viale Bummacaro 6/G. Durante questo evento, verranno presentate le nuove attività rivolte ai giovani under 17 del quartiere, nell’ambito del progetto “Libera Talenti Librino“, realizzato dall’Associazione Talità Kum ETS in collaborazione con vari partner locali. Il progetto, che ha già coinvolto numerosi ragazzi durante l’estate, punta a offrire una vasta gamma di attività educative e ricreative, finanziate dal Fondo per il contrasto della povertà educativa.

Tra le iniziative più apprezzate c’è il corso di Surfskate, curato da Antonio Zimbone, istruttore e tecnico nazionale FISR. Ogni lunedì, più di trenta giovani si ritrovano allo Skate Park di Librino per apprendere i fondamentali dello skate e migliorare le loro abilità motorie, simulando la sensazione di surfare grazie a un innovativo sistema di truck che permette movimenti fluidi. L’entusiasmo verso questo sport è palpabile, e c’è ancora la possibilità di iscriversi a corsi che stanno riscuotendo un grande successo.

Oltre al Surfskate, venerdì verranno lanciati nuovi laboratori creativi come il bodypainting e il ritratto, oltre a un corso di podcast per i giovani appassionati di comunicazione. Non mancheranno anche attività sportive come gare di biciclette, calcio e tennis, dando spazio a tutti i giovani interessati a cimentarsi in nuove discipline.

Il festival culminerà alle 20:00 con la proiezione di un film, accompagnato da popcorn e bibite, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il progetto “Libera Talenti Librino“ prevede, inoltre, interventi strutturali importanti, come la nascita di un Centro Aggregativo Giovanile (CAG) in viale San Teodoro 3 e la ristrutturazione dei campi sportivi dell’Oratorio Giovanni Paolo II in viale Grimaldi. Sono inoltre in programma l’allestimento di un’area outdoor attrezzata per Skate e Calisthenics, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi aggregativi del quartiere.

Tra i partner del progetto figurano la Fondazione Laureus Sport For Good Italia Onlus, la Confraternita Misericordia Librino, l’Università degli Studi di Catania, e molte altre realtà locali, che insieme lavorano per promuovere nuove opportunità di crescita e inclusione per i giovani del quartiere.