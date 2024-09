Eventi Catania: anche questo fine settimana di settembre, Catania ci regala diversi eventi, di diverso genere e per tutti i gusti. Nonostante l’estate sia ufficialmente finita, il tempo ci permette ancora di poter passeggiare e partecipare ad eventi all’aperto. Di seguito qualche evento di questo fine settimana.

Eventi Catania, Mercatino dell’usato: Family Edition

Eventi organizzato in collaborazione tra i volontari del Parco Urbano di Belpasso e Catania Family Lab, una realtà digitale dedicata alle famiglie di Catania e dintorni.

Il mercatino si svolgerà presso il parco urbano Peppino Impastato di Belpasso, domenica 29 settembre dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Ogni famiglia potrà esporre e vendere gli articoli e indumenti che non utilizzano più, offrendogli così una seconda vita. L’iniziativa non vuole solo creare un momento di condivisione familiare, ma anche promuovere tra i bambini il valore del “second hand”, del riciclo ed il valore del denaro.

Eventi Catania, concerto ‘L’Amata Immortale’

Interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, il concerto gratuito ‘L’Amata Immortale’, in programma domenica 29 settembre alle ore 20, presso il Teatro Massimo Bellini di Catania.

Una serata di grande musica, realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, degli assessorati regionali dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Turismo, Sport e Spettacoli, del Comune di Catania e del Conservatorio di Musica ‘Alessandro Scarlatti’ di Palermo, che vedrà esibirsi diversi professionisti, tra docenti, ex allievi e studenti dello storico Conservatorio palermitano.

Tra i solisti in scena, Gianfranco Pappalardo Fiumara, professore del Dipartimento di Teoria musicale e coordinatore artistico del Conservatorio, con una lunga e brillante carriera artistica; a dirigere l’Orchestra Sinfonica ‘Alessandro Scarlatti’, ci sarà il Maestro Giuseppe Crapisi, docente presso il Conservatorio di Palermo del Dipartimento di Teoria musicale.

Eventi Catania, Ursino Buskers 2024

Si tratta di trentacinque spettacoli giornalieri, che si terranno da venerdì 27 settembre alle ore 20 a domenica 29, gratuitamente al Castello Ursino.

Ci saranno laboratori artistici e di lettura per i più piccoli, workshop di giocoleria, street market, street food e beverage.

Ursino Buskers 2024 inoltre sostiene le attività artistiche e sociali de The Palestinian Circus School, un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro attiva dal 2007 all’interno dei Territori Palestinesi Occupati con programmi educativi rivolti a bambini, donne, giovani e persone con disabilità.

La compagnia si esibirà dal 27 al 29 ed i biglietti, disponibili al botteghino, contribuiranno alla raccolta fondi. Il ricavato in eccedenza sarà destinato alle borse di studio per i 300 studenti della Scuola di Bir Zeit, nella periferia di Ramallah.

Eventi Catania, omaggio a Franco Battiato

Sabato 28 alle ore 21, gratuitamente, alla Villa Bellini vi sarà una serata per ricordare Franco Battiato. Arisa, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi e Colapesce Dimartino omaggeranno il maestro con grande musica dal vivo con la direzione del maestro Daniele Zappalà.

L’Omaggio a Franco Battiato è organizzato dalla Bm Produzioni Musicali di Antonella Michieli, con la collaborazione del Comune di Catania; la serata è promossa dall’assessorato sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana.

Il viaggio musica lungo la musica del maestro Battiato permetteranno ai protagonisti della serata di ricordare i momenti da loro vissuti con il più grande artista siciliano di sempre. A presentare sarà Serena Autieri e radio ufficiale dell’evento Studio 90 Italia.