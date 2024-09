Ursino Buskers 2024 si prepara a trasformare l’intero quartiere del Castello Ursino di Catania in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il festival, dedicato alle arti di strada, vedrà la partecipazione di 170 artisti provenienti da ogni parte del mondo, con un’offerta di ben 35 spettacoli al giorno. Per l’occasione, sono state allestite tre nuove aree spettacolo nel cuore della città, dove artisti circensi, acrobati, musicisti e performer di ogni genere offriranno momenti di incanto e stupore.

Gli eventi del Ursino Buskers 2024

Oltre alle performance, il festival offrirà una vasta gamma di attività per il pubblico di tutte le età. Vi saranno decine di stand. Si potrà partecipare: ai numerosi laboratori artistici e di lettura dedicati ai più piccoli, ai workshop di giocoleria aperti a chiunque desideri apprendere l’arte del circo. Non mancheranno stand di street market, con artigianato locale e prodotti unici, e un’area dedicata allo street food e beverage, per offrire gustose esperienze gastronomiche durante il festival.

Un’importante novità dell’edizione 2024 è il sostegno alla Palestinian Circus School, una ONG attiva dal 2007 nei Territori Palestinesi Occupati, che offre programmi educativi a bambini, donne, giovani e persone con disabilità. Ursino Buskers si unisce alla raccolta fondi a favore di questa scuola, attraverso una campagna solidale accessibile anche online (clicca qui per sostenere).

Il sostengo alla Palestina: Palestinian Circus School

Dal 27 al 29 settembre, la compagnia della Palestinian Circus School si esibirà nel cortile della Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Catania, con lo spettacolo di circo contemporaneo intitolato “Sarab”. I biglietti, acquistabili ai botteghini durante il festival, contribuiranno alla raccolta fondi, e l’intero ricavato in eccedenza sarà devoluto per borse di studio a favore degli studenti della scuola di Bir Zeit, nei pressi di Ramallah.

Il festival prenderà il via venerdì 27 settembre alle 20:00 e proseguirà fino a tarda notte, con numerosi spettacoli che continueranno per tutto il weekend. Per i più piccoli, sabato e domenica, dalle 16:00 alle 19:00, si terrà Ursino Kids, con laboratori creativi e spettacoli a loro dedicati. Il gran finale sarà domenica sera con il Gran Gala, un imperdibile show che riunirà i migliori artisti del festival di fronte al suggestivo Castello Ursino.