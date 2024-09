Davide Guglielmotti, esterno rossazzuro, fotografa il momento vissuto dal Catania ai microfoni dell’ufficio stampa del club, dove dichiara di essere impressionato dalla passione dei tifosi.

“Sono contento se sono già entrato nel cuore dei tifosi – ha dichiarato il centrocampista -. Ho scelto questa piazza per la sua importanza e il progetto che c’è dietro. Credo che per un calciatore la programmazione sia una delle cose fondamentali. Restiamo umili come squadra. Mi allaccio ad una cosa che disse il mister inizialmente e mi trova molto d’accordo, non è tanto il risultato da inseguire quanto il progresso che cerchiamo di realizzare allenamento dopo allenamento, gara dopo gara: il progresso di crescita di una squadra penso che porti i risultati migliori, attualmente però i risultati li guardiamo poco”.

A proposito dei tifosi: “Non avevo mai iniziato la stagione con un pubblico e una coreografia del genere, quasi 18mila spettatori contro il Benevento – ha spiegato Guglielmotti -. A Catania si assapora calcio da quando vai al bar la mattina fino alla sera in hotel, tutto questo mi ha colpito in modo particolare”.

Conclude: “Adesso il nostro primo pensiero è il Picerno, una squadra con calciatori che giocano da tanto tempo assieme, verranno agguerriti e hanno gli stessi punti in classifica. Non è una partita chiave ma importante, ci stiamo preparando adeguatamente. Qualche ragazzo sta recuperando da acciacchi e penso che, in generale, non ci saranno problemi su chi scenderà in campo, perchè chiunque giochi è un calciatore top – chiosa il calciatore -. Arriveremo alla gara cercando di dare il meglio di noi stessi“.