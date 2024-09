Stage BCE: la Banca Centrale Europea dà l’opportunità di tirocini retribuiti per laureati. La sede di svolgimento è quella principale dell’Istituto, a Francoforte sul Meno, in Germania. Ecco tutte le informazioni necessarie per potersi candidare, come le posizioni aperte, i requisiti da rispettare e le scadenze.

Stage BCE: le posizioni aperte

Le posizioni per cui ci può candidare per svolger un tirocinio con la Banca Centrale Europea sono le seguenti:

Scadenza al 23 settembre 2024:

Traineeship in Human Resources – Pension and Insurance Services;

Traineeship in the Budgeting and Controlling Division.

Scadenza al 28 settembre 2024:

Traineeship in Statistics and Data Science.

Scadenza al 1° ottobre 2024:

PhD traineeship in Macroprudential Policy and Financial Stability.

Stage BCE: i requisiti

Per poter effettuare la propria candidatura ai tirocini retribuiti erogati dalla Banca Centrale Europea, bisogna soddisfare i requisiti di seguito elencati:

avere almeno 18 anni di età;

essere cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese in via di adesione;

aver conseguito una laurea di primo livello (triennale);

parlare fluentemente l’inglese e un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea;

aver maturato un’esperienza professionale di non più di 12 mesi;

essere stati tirocinanti per un periodo non superiore a 6 mesi;

non essere già stati stagisti BCE e non aver lavorato per la BCE in precedenza.

Stage BCE: la retribuzione

Dal 1° dicembre 2023 la borsa di tirocinio offerta dalla Banca Centrale Europea ammonta a 1.170 Euro al mese. Per i tirocinanti che hanno, invece, completato almeno 2 anni di studio di dottorato, il compenso è aumentato a circa 2.120 euro al mese.

Previsti benefit per chi risiede a più di 50 km dalla sede della BCE. In questo caso si dà la possibilità di alloggiare in maniera gratuita in una delle residenze dell’organizzazione o ricevere una somma forfettaria per coprire le spese di un alloggio temporaneo.

Come candidarsi

Gli interessati potranno candidarsi accedendo alla sezione dedicata.

Una volta essersi collegati alla sezione, selezionando la voce Students and graduates dal menu “Career Level” e cliccando sul tasto Search, è possibile visualizzare le attuali posizioni aperte per tirocini alla BCE. Per candidarsi, bisogna cliccare su “Apply” e seguire la procedura.

Le selezioni avverranno con un colloquio che si svolgerà tramite MS Teams.

La durata dei tirocini è, generalmente, di circa 3 mesi.