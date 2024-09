Si è conclusa oggi, mercoledì 11 settembre, la raccolta porta a porta della cenere vulcanica, prevista nel piano straordinario predisposto dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore Massimo Pesce. Le operazioni di raccolta sono state svolte da Gema Spa in sinergia con la Direzione Ecologia del Comune. In tre settimane, il bilancio è di 70 tonnellate raccolte.

Propedeutica alla fine della raccolta porta a porta è stata la rimozione dei quattro punti mobili di raccolta cenere per il Lotto Centro gestiti da Gema Spa da corso Indipendenza, piazzale Asia, via Imperia e stazione Acquicella. I cittadini che devono ancora smaltire sacchetti di cenere vulcanica devono recarsi al Centro comunale di raccolta di Picanello, in via Galatioto, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.