Lavoro Sicilia: pubblicati diversi annunci d’assunzione da parte di multinazionali come Lidl, Eurospin e Tecnomat, andiamo a vedere nel dettaglio i requisiti e le personalità ricercate.

Lavoro Sicilia: Lidl assume

Posizioni aperte per Lidl, l’azienda ricerca apprendisti Assistant Store Manager da inserire nel percorso di formazione lavoro “Lidl 2 your career”. La sede è quella di Niscemi.

I candidati saranno assunti da ottobre e novembre 2024 in diversi punti vendita dislocati per tutta la regione Sicilia. La posizione consiste in 2 anni di formazione e lavoro, al termine del quale avrai acquisito tutte le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Assistant Store Manager. La posizione è aperta a, chi ha un età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di maturità e abbia raggiunto un livello d’inglese A2.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Diverse le posizioni aperte per la catena di supermercati, dislocate per tutta la regione.

Per la provincia di Siracusa si ricerca un/a addetto/a all’area salumeria, con comprovata esperienza nel ruolo.

si ricerca un/a addetto/a all’area con comprovata esperienza nel ruolo. Si ricerca un/a addetto/a all’area macelleria per il punto vendita di Terrasini , nel Palermitano , il candidato dovrà avere dimestichezza e competenze tecniche nel ruolo di macellaio .

, nel , il candidato dovrà avere dimestichezza e competenze tecniche nel ruolo di macellaio . Mentre per Caltanissetta si ricerca un addetto all’area gastronomia, per la posizione sono richieste, la patente di guida, residenza in zone limitrofe, e capacità comunicativo relazionali.

Le posizioni aperte presso Tecnomat

Tecnomat ricerca diversi addetti alla logistica, i quali si occupano della gestione della merce in entrata e in uscita, del controllo qualitativo e quantitativo, contribuendo anche all’ordine, alla sicurezza. La figura collabora all’organizzazione dei flussi tra logistica e vendita, coordinandosi con i vari reparti e le casse. Sono richiesti;

Diploma di scuola superiore

esperienza anche brevi in vendita/logistica/cassa o a contatto con il pubblico

Tecnomat offre un inserimento a tempo determinato con regolare contratto di lavoro.

La posizione è riferita al punto vendita di Misterbianco nel Catanese.