Dal 14 al 29 settembre, Messina invita a riscoprire 28 affascinanti luoghi con l’ottava edizione della kermesse “Le Vie dei Tesori”. Questo evento offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di esplorare alcuni dei monumenti più belli e spesso poco noti della città.

Anche quest’anno, non mancheranno le suggestive passeggiate tematiche, che porteranno i visitatori alla scoperta di borghi abbandonati e città fantasma, come Borgo Schisina e Sicaminò. In programma ci sono anche esperienze uniche, sia in città che in provincia, che includono visite a aziende agricole, immersioni nelle antiche tradizioni e passeggiate nella natura.

Tantissimi, anche quest’anno, in luoghi in vetrina: dal Seminario arcivescovile alla Chiesa dei Catalani, dal Museo della Fauna dell’Università a Villa Giovanna, a Pace, fino al Vittorio Emanuele, senza dimenticare l’abbazia di Santa Maria di Mili e i ruderi del monastero di Santa Maria di Gesù Superiore, dove potrebbe trovarsi la tomba del grande Antonello.

Per le visite guidate, come di consueto, sarà necessario acquistare gli appositi coupon, che prevedono un singolo accesso (costa 3 euro) o pacchetti con più ingressi (10 euro per 4 visite, 18 euro per 10).