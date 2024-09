Il 12 settembre non riapriranno solo le scuole, ma anche gli asili nido comunali, che saranno pronti ad accogliere bambini da 0 a 3 anni. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 14, mettono a disposizione quasi 600 posti divisi in undici asili, collocati in nove plessi cittadini. Per sottolineare l’importanza dell’iniziativa è intervenuto il sindaco Trantino, che ha elogiato il lavoro dell’assessore Bruno Brucchieri, per l’impegno messo nel progetto.

Le attività sono coordinate dai servizi Sociali del Comune, con la guida dell’assessore Brucchieri e della dirigente Lucia Leonardi. I bambini potranno essere iscritti dai genitori fino al 31 dicembre, poiché vi sono ancora posti disponibili. Tutte le informazioni per iscriversi sono sul sito del Comune di Catania.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha indetto nuove iniziative per la prima infanzia, come spazi gioco e asili di caseggiato. Questi offrono opportunità educative per oltre 232 bambini, in spazi sicuri e qualificati. I giochi sono per bambini dai 12 ai 36 mesi, con attività basate sul gioco e una frequenza flessibile, invece gli asili di caseggiato, si prendono cura di piccoli gruppi di bambini dai 3 ai 36 mesi in strutture attrezzate e ambienti accoglienti.

Per accedere a questi servizi, le domande devono essere presentate online tramite il portale “Catania Semplice” seguendo le informazioni che si trova sul sito del Comune. L’offerta proposta dal Comune di Catania raggiunge oltre 800 bambini, con una vasta gamma di servizi adatti a tutte le esigenze.