Durante la partita Catania- Benevento, un giovane di 24 anni di Catania è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso con un coltello all’interno dello stadio “Massimino”.

Proprio durante le operazioni di controllo all’ingresso nel settore curva nord, i poliziotti hanno trovato nel marsupio del giovane un coltello “butterfly”, una lama di acciaio di ben 9 centimetri. Il giovane ha cercato di giustificare la sua condotta dicendo agli agenti di aver portato l’arma per difesa personale.

Per il tifoso è scattato anche il divieto l’ingresso allo stadio, con l’immediata notifica del Daspo, con il divieto di accedere a qualsiasi evento sportivo per due anni. Il provvedimento è stato immediatamente notificato sul posto e impedirà al tifoso di partecipare a manifestazioni sportive in Italia e in Europa, inclusi gli allenamenti e i ritiri del Catania FC.