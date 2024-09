Casting Affari Tuoi 2024: sono ufficialmente aperti i casting per Affari Tuoi 2024-2025, il popolare programma televisivo di Rai Uno. Questo è il momento perfetto per chiunque sogni di diventare protagonista di uno dei giochi più amati della televisione italiana. Quest’anno, la grande novità è che il programma sarà presentato per la prima volta da Stefano De Martino.

Di seguito tutte le informazioni utili per candidarsi!

Casting Affari Tuoi 2024: il gioco

Il programma “Affari Tuoi” accoglierà 20 partecipanti, uno per ciascuna delle 20 regioni italiane. Ogni episodio vedrà protagonista una coppia, composta da un concorrente e un partner (che può essere un parente, convivente o qualcuno della sua cerchia affettiva), che giocheranno insieme.

I concorrenti selezionati, conosciuti come pacchisti, custodiranno un pacco contenente un premio il cui valore può arrivare fino a 300mila euro, pagato in gettoni d’oro dalla Rai.

Casting Affari Tuoi 2024: le regioni ricercate

Si segnala che è possibile candidarsi soltanto per la propria regione di nascita o di residenza.

In particolare le candidature possono essere inviate per le seguenti regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Toscana;

Trentino Alto Adige;

Umbria;

Valle d’Aosta;

Veneto

.Attenzione, ogni giorno possono essere modificate le regioni per le quali è possibile candidarsi in quanto variano in base alle necessità della produzione.

Casting Affari Tuoi 2024: la selezione

La selezione dei concorrenti del programma “Affari Tuoi” viene effettuata da EndemolShine Italy fino al 30 settembre 2024.

La raccolta delle candidature è attiva per tutte le regioni italiane. L’unico requisito per poter partecipare è essere maggiorenni. L’iter di selezione avrà più fasi.

Durante la prima, EndemolShine Italy contatterà (nella fascia oraria 9:00-22:00), in ordine cronologico, gli aspiranti concorrenti, effettuando n. 1 tentativo. In questa fase è prevista un’intervista telefonica nella quale il candidato dovrà:

presentarsi, fornendo una breve descrizione con le principali notizie su di sé e sulla composizione del proprio nucleo famigliare / affettivo;

fornire informazioni sulla propria regione di nascita e/o regione di residenza, ai fini dell’assegnazione di una specifica regione della quale il candidato sarà rappresentante, per partecipare al programma;

Durante la seconda fase il futuro concorrente dovrà effettuare un provino videoregistrato, al quale accederanno i candidati che, a seguito dell’intervista telefonica, risulteranno potenzialmente in possesso dei requisiti per partecipare alla trasmissione.

Casting Affari Tuoi 2024: come candidarsi

Per candidarsi i futuri protagonisti dovranno collegarsi al sito Rai, selezionare il programma “Affari Tuoi” e compilare il form online in ogni sua parte. SI ricorda di controllare giornalmente perché la disponibilità delle regioni potrebbe variare.