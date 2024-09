Personale ATA: l’anno scolastico è ormai alle porte e docenti e ATA attendono o hanno già ricevuto una convocazione. È stato l’anno di aggiornamento anche per le graduatorie ATA di terza fascia, che saranno valide fino al 2027. Ma quanto guadagna chi appartiene a questa categoria? Ecco a quanto ammonta, circa, lo stipendio netto.

Personale ATA: quanto guadagna un collaboratore scolastico

Lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico arriva a 18.871,26 euro, che corrispondono ad un mensile di circa 1572 euro (circa 1.200 euro netti). Questo per quanto riguarda coloro che hanno 15 anni di servizio. Discorso diverso per chi ha già alle spalle 30 anni di servizio, arrivando a 20.671,97 euro lordi l’anno, che corrispondono a 1.722 euro lordi mensili (circa 1.400 euro netti).

In sintesi, la distribuzione in base agli anni di servizio è la seguente:

Dai 9 ai 14 anni di servizio prestato si arriva a un guadagno lordo di 18.213,95 euro;

Dai 15 ai 20 anni di lavoro si passa a 19.266,39 euro;

Dai 21 ai 27 anni di servizio siamo a 20.311,47 euro. Dai 28 ai 34 anni di lavoro arriviamo a 21.063,48 euro.

Personale ATA: stipendio di assistente amministrativo e assistente tecnico

Lo stipendio per le figure di assistente amministrativo e assistente tecnico ammonta a 18.312,16 euro più la tredicesima mensilità. Lo stipendio lordo mensile sarà di 1.526 euro lordi e 1.200 netti per i primi 8 anni di servizio.

Stipendi di cuochi e infermieri

Anche per cuochi e infermieri la retribuzione varia a seconda degli anni di servizio svolti. Per i primi 8 anni, un cuoco arriva a guadagnare 18.057,28 euro di stipendio annuale lordo, per poi passare a 19.892,32 euro dai 9 ai 14 anni di servizio. Dai 15 ai 20 anni, invece, si passa a 21.269,37 euro mentre dai 21 ai 27 anni la cifra è di 23.611,18 euro.

L’ultima fascia è quella che vai dai 35 anni di servizio in poi e lo stipendio annuale lordo sarà di 24.355,85 euro.

Per gli infermieri, le cifre sono praticamente identiche a quelle dei cuochi, rispettando le fasce sopracitate.