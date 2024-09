È arrivato settembre, è tempo di Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania. Saranno “le isole” le protagoniste di questa sesta edizione, luoghi immaginifici di libertà, creatività e pace, dove ogni individuo, mosso dal vento della cultura, diventa un insieme, parte fondamentale di un unico grande mondo. Il programma è fitto di appuntamenti con tante novità interessanti sarà presentato e svelato durante la conferenza stampa del 9 settembre al Palazzo della Cultura di Catania nell’auditorium Concetto Marchesi alle ore 10.30, dal direttore artistico e presidente della kermesse Cirino Cristaldi insieme al vice presidente Mirko Giacone, al sindaco di Catania Enrico Trantino, al direttore Cultura e Rete Museale Paolo Di Caro, alle dottoresse Valentina Noto e Sabina Murabito, al presidente del comitato scientifico Massimo Fazio e all’editore di Edonè e FocuSicilia Gaetano Sanfilippo.

La formula del Festival rimane invariata, cinque giornate dal 18 al 22 settembre, ricche di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni speciali e incontri, un calendario di eventi che vede coinvolta l’intera città etnea e diversi Comuni dell’hinterland.

Il primo incontro previsto è un evento unico nel suo genere, la presentazione del nuovo libro della chef Rita Monforte Ai vostri ordini con annesso show-cooking, l’incontro si terrà al Centro Commerciale Katanè, da sempre main partner di Etnabook, e sarà moderato da Lucia Fossi e Lucio Di Mauro con la partecipazione della curatrice del volume Debora Scalzo.

Un altro importante appuntamento durante le giornate del festival è quello di Livio Mario Cortese de “i Cacciatori di reti fantasma” che presenterà il suo libro Atlantide c’è. Insieme a lui interverranno Leonardo Lodato e il consulente artistico di Etnabook Alessandro Cecchi Paone. Anche in questa sesta edizione agli incontri ufficiali del programma si uniranno quelli delle nostre sezioni speciali, che offrono al pubblico di tutte l’età una variegata e attenta scelta culturale:

EtnaKids, sezione rivolta interamente ai più giovani a cui saranno dedicati laboratori, letture, firmacopie e molto altro. Gli incontri per i più piccoli, curati da Claudia Santonocito si terranno al polo centrale del Palazzo della Cultura di Catania. Etnabook Lab, è la sezione del festival che permette al pubblico di interfacciarsi direttamente con gli autori e gli ospiti presenti, grazie a incontri informali e workshop che faranno parte del programma ufficiale Etnabook. In occasione di questi eventi si avrà l’opportunità di confrontarsi non solo con autori affermati del panorama nazionale ma anche con editori, giornalisti e operatori del mondo della cultura, Expò Pedara Corner, per il terzo anno consecutivo nel Comune alle pendici dell’Etna si terranno presentazioni ed eventi correlati al festival, curati da Mario Cunsolo e Simona Zagarella del circolo letterario Pennagramma. Etnabook è soprattutto Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”, le opere pervenute sono oltre un migliaio da tutta Italia ed Europa, a dimostrazione di come ancora la scrittura appassioni. Il lavoro delle tre giurie è stato davvero arduo, a seguire i nomi dei finalisti delle tre sezioni: poesia, narrativa/saggio e “un libro in una pagina”.

I vincitori e le menzioni speciali saranno svelati durante la serata del 19 settembre. Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, con la co-organizzazione del Comune di Catania, il festival rientra nel cartellone degli eventi del Catania SummerFest ed è patrocinato dall’Università degli Studi di Catania, dai Comuni di Gravina di Catania e Pedara. Si ringrazia il main partner, Centro Commerciale Katanè e il direttore Rocco Ramondino.

L’ingresso a tutti gli eventi di Etnabook è gratuito.