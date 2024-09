Carta docente: scaduta la possibilità di usare il bonus di 500 euro per il 2022/23, ora i docenti potranno richiedere quello erogato valido per il 2023/24 che sarà, quindi, spendibile anche per l’anno scolastico ormai in procinto di iniziare. Il 2024, tuttavia, potrà portare ad una riduzione del bonus che da 500 euro potrebbe scalare a 420. Ecco quali sono le ultime novità a riguardo.

Carta docente: tagli in arrivo

Come previsto dal Dl 36/2002, è in arrivo una decurtazione per il bonus destinato ai docenti. I fondi stanziati dal 2027 serviranno per la Scuola di Alta formazione e per la retribuzione dei tutor necessari per percorsi abilitanti. Pertanto, a farne le spese sarà la carta del docente, il cui valore scenderà a 420 euro, già a partire da quest’anno. Per mantenere il valore attuale di 500 euro dovevano essere stanziati ulteriori fondi stimati in 30 milioni per il 2024 e 61 milioni a partire dal 2025, ma tali fondi non sono stati stanziati nella manovra 2024.

Carta docente per i precari: le novità

Non facile la questione del bonus dei docenti per i precari. Sono state necessarie diverse sentenze per estendere il beneficio anche ai docenti non di ruolo ai quali è stato esteso il bonus. I precari con contratto fino al termine delle lezioni, in scadenza il 30 giugno, potranno effettuare la richiesta. Questo grazie alla sentenza 29961/2023 della Cassazione che riconosce il diritto alla card.

Bonus docente: a cosa serve

Il bonus per i docenti può essere utilizzato per l’acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale; hardware e software; ma anche scrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Grazie alla card, inoltre, possono ottenere titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche o per musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.