Eventi Catania: questo ultimo weekend di agosto si prospetta pieno di eventi unici a cui partecipare e con il quale potrete godervi questo fine estate e fine ferie.

Eventi Catania: pigiama party di fine estate

All’Ikea di Catania, giorno 31 agosto, si terrà un curioso evento: un pigiama party di fine estate.

Un team di esperti accompagnerà i visitatori alla scoperta dei vantaggi di un buon sonno, condividendo consigli su come dormire meglio e prestare attenzione al benessere. Tutti coloro i quali si presenteranno in pigiama riceveranno un buono sconto da spendere il giorno stesso in negozio e una colazione gratuita per iniziare la giornata con energia. Per i bambini sono stati preparati colazione e menù bambini a pranzo gratuiti, ma non solo! anche mascotte e diversi omaggi

La Mezzanotte dei Bambini

Sempre rivolto a un pubblico di bambini, in piazza duomo di Acireale, nella giornata di sabato 31 agosto, dalle 18, si terrà la Mezzanotte dei Bambini.

Un evento ludico-ricreativo riservato e tanto amato dai bambini, per un’intera serata i più piccoli potranno vivere il centro storico di Acireale come se fosse un parco divertimenti. Saranno presenti anche laboratori artistici e creativi. Un evento perfetto per stimolare i più piccoli.

Eventi a Catania, gite fuori porta

Oltre alle classiche gite fuori porta, come l’esplorazione dei sentieri e dei boschi dell’Etna o una visita alla città turistica di Taormina, vi proponiamo un’esperienza più tradizionale: la festa di Sant’Egidio a Linguaglossa.

L’evento, che si svolgerà per tutta la settimana, occupa un posto speciale nel cuore dei linguaglossesi, che celebrano con grande devozione il loro Patrono, Sant’Egidio Abate. Domenica 1 settembre sarà il momento clou, con la storica processione e le altre cerimonie dedicate al Santo.

Concerti sotto le stelle

A Catania, questo fine settimana, si terrà il concerto di Antonello Venditti presso la suggestiva cornice della Villa Bellini, un evento imperdibile per gli appassionati di musica e del celebre cantautore romano. Sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i suoi grandi successi e lasciarsi trasportare dalle emozioni delle sue canzoni, in un’atmosfera unica.