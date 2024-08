A partire da ora, i candidati che hanno partecipato al test di medicina 2024 possono consultare i risultati della prova del 30 luglio, insieme alla scheda anagrafica e al modulo delle risposte, nella loro area personale. Per verificare il proprio punteggio, è sufficiente accedere all’area riservata.

Il punteggio minimo per accedere

Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione non è ancora stato definitamente stabilito. Gli esperti indicano che il punteggio di soglia per quest’anno potrebbe collocarsi tra 70 e 75 punti. Tuttavia, alcuni gruppi social e forum specializzati suggeriscono un valore più specifico, intorno ai 73,4 punti.

Nonostante queste stime, la conferma ufficiale del punteggio minimo di ingresso sarà disponibile solo il 10 settembre. Fino a quella data, le informazioni precise rimarranno incerte.

Le altre date per consultare i risultati

Il 10 settembre verrà pubblicata la graduatoria nazionale nominativa, e solo allora sarà possibile conoscere con certezza il punteggio minimo richiesto per l’ammissione al corso di medicina per quest’anno. Questo punteggio potrebbe diminuire successivamente con gli scorrimenti della graduatoria, il primo dei quali è previsto per il 18 settembre.