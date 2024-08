Unict offre 52 corsi di laurea magistrale biennale (LM), 46 sono a numero non programmato, i restanti sono a numero programmato, per cui l’iscrizione è riservata a coloro i quali hanno ottenuto una posizione nella graduatoria, formulata sulla base dei posti disponibili.

Corsi di laurea magistrale, requisiti per iscriversi

Il requisito principale per iscriversi è di essere in possesso della laurea di 1° livello o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo; per gli studenti “laureandi” è possibile inoltre l’iscrizione “con riserva”.

È necessario inoltre possedere specifici requisiti curriculari e l’ammissione è subordinata alla verifica di un’adeguata preparazione i cui contenuti e le modalità di verifica sono indicate nelle procedure di ammissione a ciascun corso.

Corsi di laurea magistrale, ammissioni

Le procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università di Catania per l’anno accademico 2024/2025 sono aperte dal 17 luglio al 2 settembre 2024.

Come prima cosa bisogna verificare se il corso scelto sia a “numero programmato” oppure a numero “non programmato” e seguire le procedure di ammissione specificate nei bandi dei singoli corsi.

Corsi di laurea magistrale, numero programmato

Se si è scelto un corso a numero programmato significa che ci si può immatricolare entro il numero di posti prefissato dall’Università di Catania oppure dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Per essere ammessi bisogna essere in possesso di specifici requisiti curricolari e un’adeguata preparazione personale, verificata tramite una prova, che sia un test o un colloquio.

L’immatricolazione è consentita solo a chi supera la selezione e si colloca in graduatoria in posizione utile.

La domanda di partecipazione alla selezione (e il pagamento della relativa tassa) deve essere compilata esclusivamente online registrandosi al Portale Studenti – Smart_Edu dal 17 luglio al 2 settembre 2024.

Anche gli studenti laureandi possono candidarsi, presentando domanda di ammissione con riserva.

Corsi di laurea magistrale, numero non programmato

Se il corso scelto è, invece, a numero non programmato, gli studenti possono immatricolarsi senza che vi sia un numero prefissato, tuttavia è necessario possedere specifici requisiti curricolari.

Per l’ammissione ad alcuni corsi di studio può essere previsto infatti un colloquio volto ad accertare l’adeguata preparazione personale.

La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente online registrandosi al Portale Studenti – Smart_Edu. Anche gli studenti laureandi possono richiedere l’ammissione, presentando domanda con riserva.