Per Ferragosto 2024 tutti i siti del Parco archeologico Naxos Taormina saranno aperti regolarmente. Inoltre in ogni sito vi sarà un evento diverso. Eventi promossi dalla direttrice Gabriella Tigano.

Teatro Antico

Dal 12 al 16 agosto, il Teatro Antico sarà aperto ininterrottamente dalle 9 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle ore 23. Una volta conclusa la visita si potrà visitare il Palazzo Ciampoli, sitato nel centro città. All’interno del palazzo vi sarà una mostra archeologica e multimediale. Un vero e proprio viaggio nella Taormina greca e romana.

Museo a Giardini Naxos

Aperto anche il museo di Giardini Naxos dalle 9 alle 19. Sarà presente una mostra di sculture di Stefania Pennacchio dal titolo “Ecate. La via del desiderio”, a cura di Angelo Crespi.

Isola Bella

Per Ferragosto 2024, Isola Bella sarà aperta al pubblico dalle dalle 9 alle 19. All’interno si potranno ammirare due allestimenti: nella ex Sala del Biliardo sono le opere di Concetta De Pasquale con “La rotta del cuore”, a cura di Andrea Guastella, mentre nel parco botanico, gli alberi di “Wish Tree for Sicily” – “L’albero dei desideri per la Sicilia” – del progetto di arte interattiva di Yoko Ono, a cura di Nino Sottile Zumbo.