Il Catania torna al “Massimino” per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. I rossazzurri di mister Toscano, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa, ospiteranno i calabresi del Crotone, con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. Al Massimino, dopo le lunghe “code” ai botteghini, sotto il sole cocente d’agosto, per assicurarsi un posto sugli spalti dello storico stadio catanese, sarà prevista una massiccia presenza di sostenitori etnei, pronti come sempre a spingere la squadra verso la vittoria.

La quiete dopo la tempesta: il caso “Fidejussione”

A Catania, si torna finalmente a parlare di calcio “giocato”, dopo le note vicende che hanno coinvolto la società del patron Pelligra, inerenti il caso Fidejussione. La scorsa settimana, la lega serie C aveva annunciato che, nel caso in cui il polverone fidejussione, non fosse stato risolto, automaticamente, i contratti stipulati nel corso di questa stagione, sarebbero stati annullati e, di conseguenza, i “nuovi” acquisti avrebbero avuto la possibilità di accasarsi altrove, con squadre già pronte a dare l’assalto alle “pedine” di spicco della squadra siciliana.

Fortunatamente, l’intervento del presidente australiano, ha sciolto ogni ipotetico dubbio: il Catania ha tranquillamente saldato la somma prevista dalla lega, annullando e smentendo ogni dubbio sulle possibili “difficoltà” economiche della società rossazzurra, smentite da Pelligra dopo un lungo messaggio a città e tifosi, manifestando il suo indissolubile legame con i colori etnei.

Catania FC: Toscano prepara il “suo” nuovo Catania

L’allenatore calabrese, che prosegue il suo lavoro di preparazione nel corso di questi giorni, dopo il ritiro di Assisi, ha provato nuove soluzioni e diversi schemi, nella speranza di poter dare una nuova immagine al suo Catania, dopo le ottime risposte ricevute dai suoi ragazzi in occasione della partita contro la Carrarese, anche se poi terminata con la sconfitta dei siciliani.

Mancherà sicuramente D’Andrea, dopo l’infortunio delle settimane precedenti, ma Toscano ha già le idee chiare per fare bene al suo esordio ufficiale allo stadio Angelo Massimino.

Catania FC: Gomez e De Rose nell’agenda di Faggiano

Nel frattempo, il lavoro del DS Faggiano, prosegue a gonfie vele in chiave mercato: proprio dal Crotone, secondo le ultime notizie, potrebbe approdare al Catania il classe ‘1994 Guido Gomez, attaccante che piace molto alla dirigenza rossazzurra, ma Gomez non costituisce l’unico profilo seguito dal direttore sportivo pugliese: si parla anche di Francesco De Rose, centrocampista che il mister Toscano conosce molto bene dopo averlo allenato a Cesena (l’affare potrebbe sbloccarsi anche nel corso del fine settimana) e di Lunetta e Guglielmotti, giocatori ormai a Catania da diversi giorni, a disposizione di Toscano, non ancora contrattualizzati e, in attesa di essere ufficializzati.

Insomma, il Catania è molto vigile sul mercato ma servirà ancora qualche giorno affinché qualcosa si possa sbloccare dal punto di vista degli approdi alle pendici dell’Etna.

Infine, la società, nelle prossime ore, presenterà le nuove divise ufficiali della stagione 2024/2025, non si escluse che potranno già essere indossate nel corso della prima partita ufficiale tra le mura amiche al Massimino, domenica contro il Crotone.

Seguiranno aggiornamenti.