Casting Amici 2024: nuove selezioni per amici 20257205. Importanti novità in arrivo per tutti coloro che vorranno partecipare al rinomato programma televisivo, condotto da Maria De Filippi. Di seguito le figure ricercate e come partecipare.

Casting Amici 2024: le figure ricercate

Se sai cantare o ballare e sogni di lavorare nel mondo dello spettacolo o in televisione, ti interesserà sapere che sono aperti i casting per Amici 2024 – 2025, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. “Amici di Maria De Filippi”, noto semplicemente come “Amici”. Si tratta di un talent show italiano nato nel 2001. La trasmissione ha 23 edizioni all’attivo e va in onda sulle reti Mediaset Canale 5 e Italia 1. Il programma è prodotto dalla Fascino PGT ed è organizzato come una scuola di talenti, i cui allievi sono giovani che aspirano a diventare cantanti o ballerini di successo.

Anche per l’edizione 2024 – 2025 i casting di Amici sono rivolti a due categorie artistiche:

cantanti;

ballerini.

I giovani che aspirano a conquistare un banco nella scuola di talenti possono candidarsi come singoli oppure, per la categoria dei cantanti, anche come gruppo musicale.

Casting Amici 2024: le novità sul programma di Maria De Filippi

Per la nuova stagione del programma tv si selezionano cantanti e danzatori. Le puntate dello show mostrano il percorso svolto dagli allievi per affinare le proprie doti artistiche. A guidarli e prepararli sono diversi insegnanti, esperti in discipline artistiche e volti noti del panorama musicale e televisivo italiano. Tra i più celebri professori di “Amici” citiamo, a titolo d’esempio, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Il programma prevede, inoltre, la partecipazione di personaggi italiani e internazionali in qualità di ospiti o giudici. Alcuni ospiti sono stati, ad esempio, Fedez, Nesli, Emma, Ricky Martin e Anastasia. I giudici della scorsa edizione sono stati Cristiano Maggioglio, Ricky Martin e Giuseppe Gioffrè.

Casting Amici 2024: come candidarsi per le selezioni

Gli interessati a partecipare ai casting per Amici 2024 2025, Dovranno compilare dei moduli, inserendo i dati richiesti nei campi del form e allegare i seguenti materiali: