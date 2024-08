Eventi Catania: ecco come si prepara la città di Catania per il weekend, nonché per l’attesissima “notte di San Lorenzo”, tutti gli eventi principali

Eventi Catania: Emma e Gigi D’Alessio LIVE alla Villa Bellini

La nota villa etnea, dopo aver ospitato colossi della musica italiana, da Irama ad Annalisa, da Tedua ai ragazzi de “Il Volo”, ospiterà un nuovo nome di punta che si aggiunge ai protagonisti della rassegna SOTTO IL VULCANO FEST per l’estate 2024. Il 10 agosto salirà sul palco della Villa Bellini di Catania EMMA. Sotto il Vulcano Fest 2024 è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. Nuovo doppio appuntamento in Sicilia con il cantautore Gigi D’Alessio che annuncia due attesissimi live a Catania per l’estate 2024. Le date outdoor si terranno l’11 e il 12 agosto alla Villa Bellini. L’artista napoletano riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi.

Escursione sull’Etna tra telescopi e stelle cadenti

Per l’attesissima notte di San Lorenzo, l’associazione “Etna e Dintorni” organizza un’escursione al tramonto “viaggiando” fra le Stelle cadenti: l’escursione, condotta da esperte guide porterà nello splendido punto panoramico del cono vulcanico di monte Ruvolo, sull’Etna, per godersi il tramonto, e seguire osservazioni al telescopio, anguria e sangria offerta ai partecipanti.

Eventi Catania: discoteca sotto le stelle di San Lorenzo a Fondachello

La piazzetta Cristoforo Colombo di Fondachello sarà il palcoscenico naturale di due importanti eventi promossi dall’assessorato allo Spettacolo. Domani sera, venerdì 9 agosto, alle 21 e 30, l’associazione Club intonerà i migliori grandi successi di Claudio Baglioni. Sabato 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, la spiaggia di Fondachello si trasformerà in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Il network radiofonico nazionale Radio 105 porterà a Fondachello il suo celebre “90 Summer Festival”, un viaggio musicale attraverso i successi dance anni ’90 e ‘2000.

Concerto Rock-Blues a Viagrande

Grande concerto Rock-Blues con la splendida e possente voce di Katiuscia Ravelli e i fantastici quattro Frank, Giuseppe, Ciccio e Peppe della della Band “Rock-Blues Brothers”. Special Guest il poeta Alfio Patti l’Aedo dell’Etna. Anfiteatro del parco comunale “Aniante” di Viagrande. Ingresso libero.