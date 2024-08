Il centro linguistico d’ateneo ha indetto un corso blended di 40 ore di lingua spagnola livello B1. Per partecipare sarà necessario possedere un livello A2 ed essere dottorandi.

Il corso, che si svolgerà da ottobre a dicembre 2024, prevedrà una lezione di presentazione con test iniziale di verifica e una con una prova finale, entrambe in presenza. Il resto delle ore del corso si svolgeranno online su Teams.

Per partecipare sarà necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre il 9 settembre 2024, compilando un form. Per la compilazione del form e per ulteriori dettagli sarà necessario consultare il sito ufficiale dell’università e gli avvisi CLA.