L’importo detraibile sarà apri a 210 euro per ciascun ragazzo. Da tenere in considerazione la detrazione d’imposta che varia in base all’importo del reddito complessivo. Per le famiglie con un ISEE complessivo di 120.000 euro spetterà l’importo massimo. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.