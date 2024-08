Test Medicina 2024: dove e quando escono i risultati

Test Medicina 2024: cresce l'attesa per i risultati dopo la seconda sessione di luglio. Ecco le date da segnare sul calendario.

Test Medicina 2024: si sono concluse il 30 luglio le prove di ammissione per accedere agli ambiti corsi di laurea di medicina, che ogni anno vedono un grande numero di candidati. Quest’anno i test si sono svolti in 2 sessioni, a maggio e a luglio.

Ora che i giochi sono fatti, per gli aspiranti medici che hanno preso parte alla seconda sessione cresce l’attesa per l’uscita dei risultati. Ecco quali sono le date da segnare sul calendario e quale potrebbe essere il punteggio minimo.

Test Medicina 2024: pubblicazione dei risultati anonimi

La prima data da segnare sul calendario è quella in cui verranno resi noti i risultati della prova ma in forma anonima. Questi dovrebbero essere pubblicati a breve, giovedì 8 agosto. La graduatoria sarà importante per capire il risultato con il quale si potrà ambire a entrare in graduatoria.

Si potrà prendere visione dei risultati anonimi sul sito Universitaly. l candidato dovrà accedere con il proprio codice etichetta che gli è stato consegnato al momento del test di ingresso.

Test Medicina 2024: quando esce la graduatoria nazionale

Le altre date fondamentali da evidenziare sul calendario per i futuri aspiranti camici bianchi, compresa quella in cui uscirà la graduatoria nazionale, sono le seguenti:

28 agosto: gli aspiranti medici potranno accedere al proprio elaborato, visualizzando le risposte esatte ed errate;

10 settembre: data di pubblicazione della graduatoria nazionale;

18 settembre: data del primo scorrimento.

Test Medicina 2024: punteggio minimo

Il punteggio minimo per entrare in graduatoria è 20 mentre il massimo è di 90. Gli aspiranti medici potranno iniziare già a farsi un’ idea visualizzando il test, pubblicato dal Mur, per la seconda sessione del 30 luglio. Per facilitare la consultazione tutte le domande riportate nel documento hanno come risposta corretta quella indicata con la lettera A.

Il calcolo del punteggio avverrà in questo modo:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

Tutte le risposte possono essere consultate nel PDF ufficiale.