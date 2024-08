UNICT – L’ Ateneo aderisce al programma “Erasmus Italiano”

Unict aderirà al programma di mobilità nazionale "Erasmus Italiano". Bando in uscita, con tutte le informazioni disponibili.

Un programma di mobilità nazionale, da affiancare a quello europeo per dare più possibilità di studio, più duttilità e maggiore offerta di percorsi innovativi. Questo è l’obiettivo del Mur e della Ministra Bernini, con l’Erasmus Italiano, che consentirà l’erogazione di borse di studio di mobilità sul territorio nazionale.

Al programma aderisce anche l’università di Catania. Studenti e studentesse Unict avranno, dunque, la possibilità di arricchire il loro percorso accademico e di frequentare corsi e sostenere esami in un ateneo diverso dal proprio, per periodi che vanno dai tre ai sei mesi, acquisendo così crediti formativi universitari (CFU) che saranno poi riconosciuti dall’Ateneo.

L’opportunità riguarderà in particolare le persone iscritte ai corsi di laurea magistrale che potranno, pertanto, svolgere periodi di studio in altri atenei italiani convenzionati con in nostro Ateneo, secondo le modalità indicate dal bando che sarà pubblicato entro il mese di agosto 2024.

Il programma Erasmus Italiano sarà possibile a partite dal secondo semestre dell’anno accademico 2024/2025. Seguiranno ulteriori dettagli e istruzioni una volta che sarà reso noto il bando.