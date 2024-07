Test Medicina 2024, oggi la seconda sessione: info e orari

Test Medicina 2024: mancano poche ore alla seconda sessione. Ecco un riepilogo su tutte le informazioni da sapere.

Test Medicina 2024: oggi è il giorno della seconda tranche per la prova di ammissione per gli aspiranti medici, dopo quella del 28 maggio. Manca, dunque, pochissimo per l’inizio del test e i candidati avranno a disposizione le ultime possibilità per poter prendere visione della banca dati con i 3500 quesiti e per esercitarsi. Si ricorda che, per accedere, basta collegarsi sul sul portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA.

Test Medicina 2024: durata e numero di quesiti

Come per la prima sessione del 28 maggio, i quesiti a cui dovranno rispondere gli aspiranti camici bianchi saranno 60 e la durata sarà di 100 minuti. Ogni quesito avrà 5 opzioni di risposta.

I posti a disposizione sono in totale 20.867. L’ attenzione è rivolta già verso l’uscita dei risultati. La prima data da segnare sul calendario è quell’8 agosto, giorno entro cui dovranno uscire i risultati in maniera anonima.

I quesiti saranno così distribuiti:

4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

5 su ragionamento logico e problemi;

23 di biologia;

15 di chimica;

13 di fisica e matematica.

Test Medicina 2024: orario d’inizio

In tutta Italia, il via alla prova sarà alle ore 13:00. Tuttavia, il consiglio è quello di presentarsi con qualche ora di anticipo al fine di facilitare le operazioni di riconoscimento e ammissione. Ogni università, nei bandi dedicati, ha comunicato le sedi in cui si svolgerà il test.

Test Medicina 2024: cosa bisogna portare

Il materiale richiesto è lo stesso della scorsa sessione e comprende:

ricevuta cartacea di iscrizione e pagamento;

cartacea di iscrizione e pagamento; documento d’identità o di riconoscimento valido;

o di riconoscimento valido; codice fiscale;

per i candidati non comunitari residenti all’estero: richiesto il passaporto con un visto di breve durata (tipo C Schengen) o senza visto per gli studenti con cittadinanza non soggetta a visto breve.

Cosa non portare

Non è ammesso in sede il materiale elencato di seguito: