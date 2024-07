UNICT – 10 nuovi corsi di laurea in più: anche nei poli di Siracusa e Ragusa

Da quest’anno dieci nuovi corsi, anche nei poli di Siracusa e Ragusa che saranno sempre più sfruttati con l’intento di internazionalizzarsi.

Saranno da quest’anno 114 i corsi di studio che offre l’Università di Catania a tutti gli allievi che sceglieranno di continuare qui la propria formazione.

Si tratta di dieci corsi in più, otto nuovi e due ‘replica’ di corsi che hanno avuto una gran richiesta, ma erogati rispettivamente nei poli di Ragusa e Siracusa.

I nuovi corsi di laurea

I seguenti sono gli otto corsi di studio nuovi ed i due ‘replica’:

triennali in Ingegneria per la Transazione Ecologica– Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura;

triennali in Ingegneria Gestionale – Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Elettrica e Informatica;

triennali in Progettazione e gestione del turismo culturale – Dipartimento di Scienze umanistiche; sede Siracusa

triennali in Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente; sede Ragusa

magistrali in Construction Management and Safety – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura;

magistrali in Progettazione del turismo sostenibile culturale e naturalistico – Dipartimento di Scienze della formazione;

magistrali in Agricultural science and technology – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente;

corso 'replica' in Infermieristica – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"; sede Siracusa.

corso 'replica' in Scienze motorie – Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche; sede Ragusa.

Infine, grande attesa è per l’unica laurea magistrale a ciclo unico di nuova istituzione: è Scienze della formazione primaria, afferente al dipartimento di Scienze della formazione (LM-85bis), finalizzato all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze specifiche, richieste per diventare insegnanti curricolari nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria.

I poli di Ragusa, Siracusa e la Scuola d’eccellenza

L’ateneo di Catania è il più antico della Sicilia rappresenta una delle storiche istituzioni accademiche del Paese e del bacino del Mediterraneo. Ad oggi l’Ateneo punta ad un crescente investimento verso l’internazionalizzazione, valorizzando il ruolo dei poli di Ragusa e Siracusa, affiancando ai corsi di laurea già esistenti, in Mediazione linguistica e interculturale e in Architettura, corsi nuovi che rispondono alle esigenze di quei territori.

Da più di 25 anni fa parte dell’ateneo anche la Scuola Superiore di Catania, centro di alta formazione universitaria che ogni anno seleziona giovani di talento, italiani e stranieri, che vengono regolarmente iscritti ai corsi universitari ma che seguono parallelamente un percorso di studi integrativo e gratuito. Quest’anno, oltre ai 20 posti per l’accesso al primo anno accademico 2024/2025 dei Corsi Ordinari di I livello o a Ciclo Unico, sono banditi per la prima volta anche 4 posti per l’accesso al primo anno dei Corsi Ordinari di II livello (lauree magistrali). La domanda per partecipare al concorso di selezione scade il prossimo 25 agosto.