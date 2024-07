In Sicilia un comune non riceve acqua da più di 42 giorni

Un comune in Sicilia è senz'acqua da più di 42 giorni. Iniziano i primi presidi. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Il comune di Caltanisetta è senz’acqua da più di 42 giorni, i cittadini sono esausti e arrabbiati. Proprio per questo continuano i presidi in piazza Garibaldi, che unisce tutti sotto uno stesso coro “vogliamo l’acqua!”.

L’unica soluzione che resta è quella di servirsi di autobotti, che non sono sempre disponibili. A questo si aggiunge lo spropositato aumento dei costi delle autobotti stesse. Ad esempio per proprietari di bar e ristoratori il servizio di autobotte costa da 250 a 400 euro al mese. Una situazione insostenibile per tutti i cittadini e soprattutto per chi ha anche un’attività.

I cittadini ci tengono a sottolineare che i presidi organizzati non sono contro la nuova amministrazione ma rappresentano solo un tentativo di fare squadre e di cercare di alleviare questo gravissimo disagio.