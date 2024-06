Bonus giugno 2024: ecco quali possono ancora essere richiesti

È ancora possibile richiedere molti bonus, ecco di seguito quali sono ancora disponibili e quali sono i requisiti per ottenerli.

Bonus giugno 2024: Anche questo mese è possibile richiedere molti bonus, di diverse categorie, quali aiuti alle famiglie in difficoltà, misure rivolte ai giovani o per il rispetto dell’ambiente. Di seguito riportiamo alcuni di questi bonus.

Superbonus 70%

È una misura volta alla realizzazione di specifici interventi di efficienza energetica, di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Agevolazione al 110% rimane per coloro i quali hanno optato per sconto in fattura o cessione del credito sui lavori certificati entro dicembre 2023 .

rimane per coloro i quali hanno optato per sconto in fattura o cessione del credito sui lavori certificati entro . Agevolazione al 70% per tutti gli altri lavori iniziati a partire dal primo gennaio 2024, il contributo è erogato per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 ottobre 2024.

Per chi non è riuscito a finire i lavori entro la fine del 2023, per l’agevolazione al 110%, la normativa prevede una sanatoria: non sarà necessario restituire le somme già erogate.

Bonus giugno 2024, Carta acquisti

È una prepagata che viene caricata ogni due mesi con 80 euro e serve al sostegno delle spese alimentari e sanitarie, nonché al pagamento delle bollette della luce e del gas. Si possono inoltre ottenere sconti in negozi convenzionati. I requisiti per ottenerla sono i seguenti:

Nel nucleo familiare sono presenti minori di 3 anni oppure over 65 anni.

Cittadinanza italiana, iscrizione all’Anagrafe comunale, Isee e importo complessivo dei redditi percepito non superiore a 8.052,75 euro . Per gli over 70, il reddito sale a 10.737 euro.

. Per gli over 70, il reddito sale a 10.737 euro. Per ottenere la Carta acquisiti si può fare domanda presso gli uffici postali compilando e presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione (scaricabile anche dal sito del ministero dell’Economia e delle Finanze).

Bonus giugno 2024, Carta Dedicata a te

È una social card, contenente fino a 500 euro, per le famiglie di basso reddito per l’acquisto di beni alimentari considerati di prima necessità e abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o carburanti.

L’Isee massimo per ottenerla è pari a 15mila euro .

È escluso dalla social card chi riceve già qualche altro sussidio da parte dello Stato come sostegno al reddito, Assegno di inclusione, carta acquisti o “qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale)“, ossia Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità, cassa integrazione.

Per ottenerla non è necessario presentare una domanda: chi ne ha diritto verrà contattato direttamente dall’Inps e dal proprio Comune.

Bonus giugno 2024, bonus asilo nido

I genitori con figli piccoli possono richiedere il bonus per le rette degli asilo nido, pubblici o privati. Le domande per il contributo devono essere inoltrate entro il 31 dicembre 2024.Come spiega l’Inps, il bonus asilo nido spetta per “ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi. Nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni di età nel corso dell’anno, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024“

L’importo massimo del bonus ( 3.600 euro annui ) spetta ai genitori di bambini nati nel 2024 con un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni e un Isee minorenni sotto i 40mila euro. In questo caso il contributo viene spalmato su 11 mensilità da 327 euro circa .

) spetta ai genitori di bambini nati nel 2024 con un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni e un Isee minorenni sotto i 40mila euro. In questo caso il contributo viene spalmato su . per tutti gli altri casi il peso del bonus dipende dall’Isee minorenni: fino a 25mila euro permette di accedere a uno sconto di 3mila euro all’anno , che scendono a 2.500 quando l’indicatore si attesta tra i 25mila e i 40mila euro.

, che scendono a quando l’indicatore si attesta tra i 25mila e i 40mila euro. Per i nuclei con Isee minorenni superiore ai 40mila euro annui l’agevolazione scende a 1.500 euro spalmata in 10 rate da 136 euro.

Carta cultura e Carta del merito

La Carta cultura e la Carta del merito possono essere richieste fino al 30 giugno 2024. Ciascuna vale 500 euro e sono cumulabili fra loro. Gli acquisti tramite questi due strumenti possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2024.

La Carta cultura è riconosciuta ai giovani nati nel 2005 residenti nel territorio nazionale o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, e appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro .

è riconosciuta ai giovani nati nel residenti nel territorio nazionale o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, e appartenenti a nuclei familiari con non superiore a . La Carta del merito è invece riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità e che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode.

La Carta cultura e la Carta del merito possono essere usate per comprare, sempre nel limite di 500 euro, beni che rientrino nei seguenti ambiti: cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, cd o dvd musicali e cinematografici, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Per richiedere le carte bisognerà andare sul sito dedicato del governo (www.cartegiovani.cultura.gov.it) usare lo Spid o la o la Carta d’identità elettronica (Cie). A quel punto il sistema verifica il rispetto dei requisiti, come l’età e l’Isee: dal momento dell’accesso si hanno 30 minuti per completare le operazioni di registrazione. Qualora un utente rispettasse i requisiti per tutte e due le Carte può registrarsi a entrambe le sezioni di accesso e disporrà di due portafogli con all’interno 500 euro per ogni Carta.

