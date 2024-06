Sicilia, bodycam per gli operatori 118: “basta aggressioni”

Bodycam per gli operatori sanitari del 118, serviranno per preservare gli operatori da aggressioni, ormai troppo ricorrenti.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, annuncia di voler dotare tutto il personale del 118 di una bodycam. L’iniziativa sarebbe finalizzata a scoraggiare le aggressioni agli operatori sanitari. Dichiara inoltre: “Si tratta di una misura che servirà da deterrente di un fenomeno vergognoso e purtroppo ricorrente, come testimoniano i recenti episodi di cronaca.”

Inoltre, i video realizzati durante i soccorsi saranno utilizzati e trattati nel rispetto di quanto prevede la normativa sulla privacy soprattutto nei casi in cui sia necessario documentare le aggressioni. Una misura di precauzionale per gli operatori e le operatrici impegnate sul campo, le quali sono state troppo spesso vittime di aggressioni nel loro stesso posto di lavoro.

Il direttore della Seus ha quindi sollecitato l’Aspe, ospedali e Policlinici per far si che tutto questo possa diventare realtà. E per garantire un’adeguata tutela a tutti coloro che lavorano in ospedali e pronto soccorso.

La Seus, inoltre, si costituirà parte civile negli eventuali processi contro gli autori di aggressioni e ha già avviato diverse campagne di sensibilizzazione.