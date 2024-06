Maturità 2024, prima prova scritta: le possibili tracce

Esame di maturità 2024, domani mercoledì 19 giugno prova di italiano: quali i temi più probabili per le 7 tracce che presenterà il ministero?

Mercoledì la prima prova degli esami di maturità 2024 prenderà il via con le 7 tracce del Ministero per l’elaborato di italiano. Tra gli autori più quotati: D’Annunzio, Pirandello, Manzoni, Calvino.

I maturandi potranno scegliere tra tre categorie proposte:

A analisi del testo;

B testo argomentativo;

C tema di attualità.

Di seguito un’analisi degli argomenti più probabili per ogni categoria.

Categoria A: analisi del testo

La prima categoria proposta dal ministero consta di due tracce, in versi o in prosa, tratte dalla produzione letteraria dei grandi autori del nostro paese che lo studente dovrà analizzare. Tra gli autori più quotati D’Annunzio e Italo Calvino, che quest’anno celebrano rispettivamente 160 anni e i 100 anni dalla loro nascita. Da non sottovolatare autori come: Manzoni, che non compare dal 1996 e Pirandello dal 2003. Tanti i motivi che suggeriscono un ritorno. I docenti italiani sospettano anche di Ungaretti e Montale, comparsi entrambi in numerose prove del nuovo millennio e molto indicati per di analisi da affrontare.

Categoria B: testo argomentativo

Il ministero metterà a disposizione l’esecuzione di 3 tracce per questa categoria. Una obbligatoriamente a tema storico mentre le altre due potranno vertere su uno dei seguenti temi: artistico, letterario, filosofico, economico, sociale, tecnologico e scientifico. Dal punto di vista storico, gli anniversari sono numerosi: si parte dai 120 anni dalla nascita di Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, nato nel 1904. Inoltre, l’assassinio dell’Arciduca Ferdinando e lo scoppio della Prima Guerra mondiale compiono 110 anni. Un decennio più avanti e sarà la volta dell’assassinio di Giacomo Matteotti avvenuto 100 anni fa nel 1924. In lizza anche la Seconda Guerra mondiale che pochi giorni fa ha visto l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia.

Per quel che concerne i temi restanti, un ruolo di preminenza alla televisione che compie 70 anni seguita dai mass media e dall’utilizzo della tecnologia.

Categoria C: tema di attualità

Due tracce sui temi più caldi dei nostri giorni: Intelligenza Artificiale, guerra israelo-palestinese e guerra in Ucraina. Probabili anche la violenza di genere, il cambiamento climatico e lo sport.