Test medicina 2024, risultati anonimi online: dove vederli

Pubblicata graduatoria anonima per la prima sessione di test in medicina 2024. Di seguito dove visionare i risultati.

Test medicina 2024: l’attesa per gli aspiranti medici sembra essere giunta la termine. Lunedì 10 giugno erano già online i punteggi anonimi della prima sessione dei test di medicina tenutasi lo scorso 28 maggio. I risultati sono disponibili sulla piattaforma Universitaly e sono abbinati al codice etichetta di ciascun candidato.

Test medicina 2024: i risultati e le prossime sessioni

Sono quindi online le graduatorie anonime per la sessione tenutasi a maggio, consultabili solo con il codice personale. Ma nel caso in cui lo studente non sia in grado di ricordare il codice, dovrà attendere fino al 19 giugno per consultare i risultati utilizzando il proprio nome e cognome. Questa non è certamente la graduatoria finale. I futuri medici dovranno attendere la prossima sessione di test di medicina 2024, che si terrà giorno 30 luglio. Con questa nuova sessione, si stilerà una diversa graduatoria che potrebbe influire sui risultati della prima. La banca dati per la prossima sessione sarà composta si 3500 domande e verrà resa nota il 10 luglio.

Test medicina 2024: si alza il punteggio minimo d’ingresso

Quest’anno è boom di 90 punti per i test in medicina 2024. Fino ad adesso, secondo le graduatorie pubblicate, ben 621 gli studenti che hanno preso 90/90. Punteggi altissimi, se si considera che sia nel 2022 che nel 2023 solo uno studente era riuscito a prendere il punteggio massimo. Ad aiutare i futuri medici è stata certamente la pubblicazione della banca dati, 3500 domande con relative risposte. Un nuovo modo per esercitarsi alle prove di ammissione. Insomma, per riuscire a prendere il massimo sarà necessaria una buona memoria. Per la seconda sessione gli studenti dovranno impegnarsi il doppio. Considerando che anche la media del voto è raddoppiata rispetto a 2 anni fa, passando da 22,4 a 47,97.

Test medicina 2024: le date da ricordare

Ad oggi, con la pubblicazione delle graduatorie anonime non si è nemmeno a metà percorso. Il tutto si concluderà a settembre, con le tre date più importanti : il 2 settembre sarà il termine ultimo per richiedere l’inserimento in graduatoria, il 10 settembre avverrà la pubblicazione della graduatoria nazionale, e il 18 settembre ci sarà il primo scorrimento di graduatorie. Per la consultazione di tutte le altre date.