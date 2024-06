Test di Medicina 2024, punteggi in ritardo: ecco perchè

Test di Medicina 2024: l'attesa degli studenti ed il ritardo dei risultati, il motivo dello slittamento sarebbe la graduatoria del Tolc 2023

Test di Medicina 2024: il 28 maggio scorso si è tenuta la prima sessione dei test di Medicina, gli studenti attendono però ancora l’esito del TOLC, che secondo le prime indiscrezioni sarebbe in ritardo.

Dal 6 al 10 giugno

Il risultato del test di ammissione a Medicina, previsto per essere reso noto il 6 giugno, è stato posticipato al 10 giugno a causa di cambiamenti dovuti al decreto ministeriale n.760. Il ritardo è dovuto al fatto che gli studenti che hanno sostenuto il TOLC-MED 2023 hanno ora la possibilità di essere inclusi nella graduatoria finale per il prossimo anno accademico, purché abbiano ottenuto un punteggio minimo sufficiente.

A partire dal 29 maggio, coloro che hanno sostenuto il test del 2023 possono così indicare le sedi preferite e richiedere l’inserimento nella graduatoria del 2024. I punteggi minimi richiesti per l’ammissione sono di 56,59 per Medicina e Odontoiatria e 53,24 per Veterinaria, basati sui dati degli immatricolati dell’8 maggio 2023.

I punteggi

Prima che vengano resi noti i risultati personalizzati, sarà possibile accedere ai punteggi anonimi tramite il sito Universitaly inserendo il codice etichetta assegnato durante l’esame di ammissione. Nel caso in cui lo studente non sia in grado di ricordare il codice, dovrà attendere fino al 19 giugno per consultare i risultati utilizzando il proprio nome e cognome.

Per coloro che non supereranno il test, sarà prevista la possibilità di ripetere l’esame di ammissione a fine luglio.

Test di Medicina 2024, tutte le date utili

Ecco, di seguito, un riepilogo con le date da segnare sul calendario per gli aspiranti medici: