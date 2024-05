Truffe online, AMTS mette in guardia l’utenza: “Attenzione a fornire dati”

Ennesimo caso di phishing: online una comunicazione fraudolenta che utilizza il logo e il nome dell'AMTS. Di seguito l'avviso dell'Azienda.

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta S.p.A. (AMTS) ha reso noto, tramite il proprio sito web, che sta circolando online una comunicazione fraudolenta che utilizza il logo e il nome dell’Azienda per indurre l’utenza a fornire i propri dati per l’acquisto dell’abbonamento integrato Catania TU-GO.

“Precisiamo che tale comunicazione NON è in alcun modo riconducibile alla nostra Azienda – si legge nel sito – e che pertanto si invita a non aprire link sospetti, non fornire dati personali e a segnalare la stessa. Ricordiamo che tutte le comunicazioni ufficiali vengono veicolate attraverso i canali verificati AMTS“.

Si invitano dunque i cittadini a fare attenzione.