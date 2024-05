Catania, spacciava nell’androne di un palazzo: arrestato 23enne

I residenti del palazzo erano costretti a convivere quotidianamente con l'attività illecita, aspettando pazientemente per entrare e uscire.

Nuova operazione antidroga a Catania: stavolta, i militari del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno condotto le indagini presso un punto di spaccio di sostanze stupefacenti situato in un condominio di viale Grimaldi, nel quartiere di Librino. Durante il blitz, è stato catturato un pregiudicato di 23 anni, residente a Catania e accusato di traffico di droga.

Per poter svolgere l’operazione, i carabinieri hanno osservato a lungo la zona, anche a distanza, cercando di mimetizzarsi tra la folla per non destare sospetti. Grazie a questo processo, i militari hanno scoperto che i clienti, dopo aver atteso alcuni minuti e consegnato il denaro, ricevevano le dosi di droga attraverso una feritoia. Il punto di spaccio era infatti situato all’ingresso delle scale del condominio, protetto da un portone chiuso e una feritoia. I residenti del palazzo erano costretti a convivere quotidianamente con l’attività illecita, aspettando pazientemente per entrare e uscire.

Le squadre dei militari hanno fatto irruzione nell’androne del condominio, sorprendendo il trafficante con la merce in mano. All’interno sono stati rinvenuti 64 dosi di cocaina e 31 di marijuana, oltre a 525 euro e un quaderno con le annotazioni sulle vendite. Il 23enne è quindi stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo.