Bonus asilo nido 2024: come richiederlo e requisiti

Bonus asilo nido 2024: c'è ancora tempo per presentare la domanda all'INPS. Ecco quali sono i requisiti da soddisfare.

Bonus asilo nido 2024: aperte le domande per il contributo erogato dall’INPS, al fine di dare un sostegno economico per affrontare il pagamento delle rette degli istituti pubblici e privati ma anche per l’assistenza a domicilio.

Secondo le stime, nel 2024 potranno beneficiare di questa agevolazione circa 300.000 famiglie.

Bonus asilo nido 2024: i requisiti

Per il 2024, questo sussidio presenta delle novità. Ecco, di seguito, quali sono:

Maggiorazione per famiglie con due figli: fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni;

fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni; ISEE fino a 40.000 euro: importo base del bonus esteso a più famiglie.

Bonus asilo nido 2024: come fare domanda

Per poter presentare la domanda per il bonus nido 2024, bisognerà collegarsi al sito web dell’INPS, accedendo con uno metodi disponibili, come SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, sarà possibile chiamare il Contact Center INPS al numero 803.164 (da telefono fisso) o 06164164 (da cellulare). Inoltre, ci si potrà rivolgere anche al proprio CAF di fiducia.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Alla compilazione della domanda, verrà chiesta la denominazione e la partita Iva dell’asilo nido, codice fiscale del bambino, mese coperto dal pagamento, estremi o dichiarazione di avvenuto versamento e nome del genitore che paga la retta. Nel caso di assistenza a domicilio, per motivi di malattia, è necessario presentare un certificato del pediatra che attesti lo stato di salute del bambino.

Da allegare, inoltre, la seguente documentazione:

ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale per gli asili comunali o privati ,

per gli asili nido aziendali vanno aggiunti: attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga

C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per poter fare la propria richiesta. In base all’ISEE del richiedente, si può ottenere fino ad un massimo di 3.600 euro annui.

Ecco, di seguito, quali sono le fasce in base all’ISEE: