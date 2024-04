Playoff Serie C, slittano di 3 giorni: date e quando gioca il Catania

Proroga decisa da un Consiglio straordinario della Lega Pro per permettere la discussione del ricorso del Taranto.

Tutto il programma dei play off della Serie C slitta di tre giorni, a causa del ricorso presentato dal Taranto dopo i 4 punti di penalità, oggetto di ampio dibattito negli ultimi mesi all’interno della lega. Un consiglio straordinario del Coni ha anticipato la data di discussione del ricorso, stabilendo il 3 maggio come data. L’inizio del torneo dei play off era stabilito per giorno 4, quindi le date degli spareggi slittano di tre giorni. Di seguito il nuovo programma;

Il primo turno dei Play off è stato stabilito per giorno Martedì 7 Maggio 2024, il secondo turno si terrà invece Sabato 11 Maggio 2024.

FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 20241° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 20241° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024 2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 20242° Turno – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024 Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

In occasione del primo turno della fase nazionale, quindi, il Catania giocherà la gara d’andata martedì 14 maggio, in trasferta; mentre il ritorno sarà il 18 maggio allo stadio “Massimino”.