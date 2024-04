Concorso Agenzia delle Entrate 2024: 3.720 posti in tutta Italia

Nuovi Concorsi Agenzia delle Entrate 2024, i quali aprono la possibilità di assunzione per circa 3.720 nuovi posti.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024, sono ben 3.720 i nuovi posti di lavoro disponibili in tutta Italia, ecco tutte le informazioni necessarie su come partecipare ai concorsi e in cosa consistono. altri concorsi volti ad ampliare l’operativo dell’Agenzia delle entrarte nel periodo 2024-2026, il piano noto come PIAO.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: elenco concorsi

L’Ente delle entrate bandirà i seguenti concorsi pubblici;

concorso per 280 funzionari responsabili delle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale;

concorso per 3170 funzionari responsabili delle attività tributarie, di cui una parte destinata alla Direzione Provinciale di Bolzano, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n.752, e s.m.i., considerando l’inadeguatezza del personale;

concorso per 20 funzionari da assegnare alla Direzione Regionale della Valle d’Aosta;

concorso per 50 funzionari ICT;

concorso per 100 funzionari responsabili della logistica e approvvigionamento;

concorso per 80 funzionari esperti nelle attività di selezione, formazione e valutazione (Risorse Umane);

concorso per 20 dirigenti di seconda fascia da destinare principalmente agli uffici di supporto alle attività istituzionali (attività non principali).

In totale, quindi, ci saranno 3720 posti di lavoro da coprire tramite i nuovi bandi dell’Ente delle Entrate nel 2024.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: Requisiti, compiti e materie d’esame

I concorsi sono aperti ai laureati e al momento non è previsto alcun concorso per diplomati tra quelli programmati dall’Ente.

Le materie e le prove d’esame volgeranno sul riconoscimento delle competenze in; attività fiscale, assistenza e consulenza agli utenti in materia contabile e fiscale, gestione ed erogazione dei servizi fiscali, analisi ed elaborazione della modulistica fiscale.

Materie d’esame saranno quindi:

Diritto tributario ed elementi di teoria fiscale.

Diritto civile e commerciale.

Diritto amministrativo.

Contabilità aziendale.

Elementi del diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e i reati fiscali.

Ecco quelli che sono i requisiti. Per accedere ai concorsi bisogna avere una Laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equipollente:

Scienze giuridiche (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze economiche e gestionali (L-18);

Diploma universitario in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia aziendale secondo il vecchio ordinamento degli studi stabilito dal D.M. n. 509/99 o titolo equipollente secondo la legge;

oppure: Laurea specialistica o magistrale equiparata ai diplomi universitari sopra indicati secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Dove trovare i bandi

I bandi non sono ancora stati pubblicati ufficialmente, quindi vi invitiamo a tenervi aggiornati seguendo i nostri canali per avere eventuali nuove notizie.