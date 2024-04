Sicilia, nuovo caro voli: avviata un’indagine di mercato dell’Antitrust

Avviata un'indagine di mercato dell'Antistrut per conoscere la domanda per voli da e per la Sicilia e la Sardegna in vista della stagione estiva.

L’Antitrsut ha avviato una nuova indagine volta ad analizzare la richiesta di voli diretti verso la Sicilia e la Sardegna, con l’obiettivo di comprendere i fattori di acquisto di biglietti aerei. Infatti proprio oggi l’Antitrsut ha dichiarato di “disporre un’indagine di mercato relativa alle caratteristiche della domanda di trasporto aereo nelle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna, volta a definire i parametri e le motivazioni che guidano le scelte di acquisto dei biglietti aerei da parte degli utenti”.

Le analisi verranno svolte dalla società Doxa, che dovrà presentare il rapporto conclusivo dell’indagine entro il 15 maggio 2024. In merito si è espresso anche il presidente Codacons, Carlo Rienzi, che si ritiene soddisfatto della decisione dell’Antitrsut di andare a fondo sulla questione del caro voli. Per la prima volta si chiederà il contributo dei consumatori per capire meglio la domanda di biglietti per le maggiori isole italiane. Il presidente dichiara: “La nostra speranza è che si possa arrivare ad un risultato concreto prima dell’estate, quando i prezzi dei biglietti aerei si impenneranno come effetto delle partenze degli italiani, aggravando enormemente la spesa dei cittadini per le vacanze estive”.