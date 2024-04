Ponti primaverili: Catania è tra le mete preferite dai turisti

Catania è tra le mete più gettonate dai turisti in Italia per i ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio.

Come accade per la maggior parte dei periodi festivi, anche per i ponti primaverili è possibile tirare le somme legate alle prenotazioni e valutare quali sono le mete più gettonate. Questo è ciò che ha fatto eDreams, agenzia di viaggi online, per i ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio.

In base ai dati raccolti da eDreams, Catania spicca tra le città più scelte per i ponti primaverili. In particolare, la città etnea sarebbe insieme a Roma la meta italiana preferita dai turisti per questa parentesi primaverile. In particolare, l’indagine ha rivelato che in molti hanno scelto di concedersi una vacanza di 3 giorni, mentre il 15% ha optato per una settimana intera di ferie.

Tra le mete più scelte, oltre Catania e Roma anche tante destinazioni all’estero. Tra queste, Barcellona e Parigi, ma sono ancora molti gli italiani che scelgono di visitare Tirana. Vincono a mani basse le città d’arte che attirano turisti italiani e stranieri. Questi ultimi saranno in particolare francesi, spagnoli e tedeschi.