Incidente in Sicilia: auto sbanda, si ribalta e perde il motore

Un'auto con quattro giovani a bordo è rimasta coinvolta in un incidente che ha visto la vettura sbandare, ribaltarsi e perdere il motore.

Un nuovo incidente si è verificato in Sicilia, coinvolgendo alcuni giovani. In particolare, il sinistro è avvenuto nel territorio di Alcamo, in viale Europa, dove un’auto ha sbandato e si è ribaltata.

A bordo del veicolo si trovavano quattro ragazzi, e il conducente è risultato positivo all’alcol test. Coinvolta anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze, una Fiat 500 che è stata semidistrutta dall’impatto, e alcuni danni sono stati riscontrati anche su altre auto. I giovani all’interno della vettura che si è ribaltata hanno riportato delle ferite, fortunatamente non gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale, che ha potuto comprendere la dinamica dell’incidente anche grazie alle telecamere di sorveglianza dell’area. Nell’impatto, anche il motore si è staccato dal veicolo, finendo a diversi metri di distanza su un marciapiede.