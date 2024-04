Sicilia, ruba furgone con operaio a bordo e lo scarica in corsa

Quando il ladro ha rubato il furgone, a bordo si trovava ancora un operaio che è stato scaraventato giù con il mezzo in corsa.

È successo a Palermo, dove un furgone è stato rubato mentre a bordo si trovava un operaio. La vettura in questione appartiene all’Amat, azienda del trasporto pubblico di Palermo.

L’uomo a bordo del furgone è un operaio che si trovava al lavoro con altri colleghi per il rifacimento delle strisce pedonali nel quartiere Cep. Mentre si trovava in corsa, il ladro ha scaricato l’operaio rimasto a bordo. Per quest’ultimo è stato necessario il trasferimento all’ospedale Villa Sofia, con ferite e fratture.

Nel frattempo, i carabinieri hanno ritrovato in via Bronte il furgone, il quale era però stato svuotato da tutti gli attrezzi contenuti al momento del furto.