Catania, piazza Stesicoro: oggi inaugurazione della statua di Bellini resaturata

Terminati i lavori di restauro della statua di Vincenzo Bellini che padroneggia piazza Stesicoro. Oggi l'inaugurazione.

Al termine del restauro della statua del Vincenzo Bellini, realizzata dallo scultore Giulio Monteverde nella seconda metà dell’800 e che da sempre caratterizza una delle più conosciute piazze di Catania, ma nascosta ormai da diversi mesi, la città ne festeggia la riapertura al pubblico oggi mercoledì 24 aprile alle ore 18:00.

L’attività di restauro si era resa necessaria per riparare diversi angoli usurati dal tempo e dallo smog.

Il monumento, è rappresentativo di uno dei cittadini più amati della città: è realizzato in marmo bianco e si erge imponente per quindici metri di altezza. Sulla base, decorata con sette gradini a simboleggiare le note musicali, si eleva la colonna principale. Alla sommità della scala, una statua del grande compositore catanese, seduto su una sedia. Ai quattro lati della colonna ci sono quattro statue come allegoria delle sue opere più celebri: Norma, I puritani, La sonnambula e Il pirata.