È lutto cittadino per la studentessa Unict precipitata da 7º piano: oggi i funerali

Si terranno oggi i funerali della giovane donna tragicamente morta lo scorso 9 aprile precipitando dal settimo piano.

Oggi, 12 aprile, si terranno presso la Parrocchia Santissimo Crocifisso di Santa Maria di Licodia i funerali della giovane donna che si è tolta la vita lo scorso 9 aprile al Policlinico di Catania.

Per tutto il Comune è stato indetto lutto cittadino per la giornata di oggi. Il sindaco ha inoltre stabilito alcune misure per onorare in modo adeguato la memoria della 32enne, nel rispetto dei suoi cari. La bandiera comunale posta nel Palazzo del Comune verrà infatti esposta a mezz’asta. Pubblicato anche un invito ai titolari di attività commerciali e ai pubblici esercenti, per evitare comportamenti che possano contrastare con lo spirito del lutto cittadino.

“Queste misure mirano a garantire un ambiente rispettoso e riflessivo in città durante il giorno di lutto e durante i funerali della giovane – si legge nella nota del primo cittadino -. La comunità di Santa Maria di Licodia si unisce nel cordoglio e nel sostegno alla famiglia e agli amici della giovane scomparsa“.